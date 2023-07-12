Bakan Güler, NATO Zirvesi'nde İtalya ve Estonya Savunma Bakanlarıyla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi programına eşlik eden Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile görüştü.