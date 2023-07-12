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Bakan Güler, NATO Zirvesi'nde İtalya ve Estonya Savunma Bakanlarıyla Görüştü

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Bakan Güler, NATO Zirvesi'nde İtalya ve Estonya Savunma Bakanlarıyla Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi programına eşlik eden Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile görüştü.

Bakan Güler, NATO Zirvesi'nde İtalya ve Estonya Savunma Bakanlarıyla Görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi programına eşlik eden Güler, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile görüştü.

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