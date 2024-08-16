Bakan Güler, Özel Kuvvetler Mezuniyet Törenine Katıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'nde

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Bu önemli etkinlik, Türkiye'nin özel kuvvetler eğitimine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Önemli Açıklamalar ve Detaylar

Bakan Güler'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı. Törende, Güler ve Gürak, başarılar elde eden bordo berelilere mezuniyet belgelerini takdim edip brövelerini giydirdi. Bu, hem bireysel hem de kurumsal başarıların kutlandığı bir an oldu.