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Bakan Güler, Şehit Astsubay Ufuk Akıncı'nın Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Astsubay Ufuk Akıncı'nın ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:50
Bakan Güler, Şehit Astsubay Ufuk Akıncı'nın Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Bakan Güler'den Acılı Aileye Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Ailesine Başsağlığı

Bakan Güler'in ziyareti sırasında, şehidin ailesine başsağlığı ve sabırlar dilediği bildirildi. Ayrıca, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ve şehitlerin kanının yerde kalmadığını vurguladığı açıklandı.

Komutanların Destek Ziyareti

Bakan Güler'e ziyareti sırasında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut da eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

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