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Bakan Güler: Suriye Gelişmelerini Anında Paylaşıyoruz

Bakan Güler, Suriye'deki gelişmeleri anında paylaşacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:09
Bakan Güler: Suriye Gelişmelerini Anında Paylaşıyoruz

Bakan Güler'den Suriye Açıklamaları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis'te gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki Gelişmeler Hakkında Bilgilendirme

Güler, Suriye'ye yönelik gelişmelerle ilgili olarak, "Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizinle paylaşıyoruz. Dolayısıyla bilmediğiniz hiçbir şey yok şu anda. Olursa memnuniyetle yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye üzerindeki gelişmelere dair sürekli güncel bilgilendirme yapacaklarını vurguladı.

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