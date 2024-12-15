DOLAR
34,92 0%
EURO
36,7 0%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.561.289,58 -1,32%

Bakan Güler: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü ve Barışçıl Sürece Vurgu

Bakan Güler, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi sürecin barışçıl tamamlanmasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 12:06
Bakan Güler: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü ve Barışçıl Sürece Vurgu

Bakan Güler'den Suriye Açıklamaları

Bakan Güler, Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması gerektiğinin altını çizen Güler, bu durumun bölgedeki barış ve istikrar için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Temel Amaçlar Açıklandı

Bakan, ayrıca siyasi sürecin barışçıl şekilde tamamlanması ve ülkenin sınırlarının terör unsurlarından arındırılması hedeflerinin de esas önem taşıdığını ifade etti. Bu çerçevede, Türkiye'nin attığı adımların devam edeceği mesajını verdi.

Bakan Güler'in ifadeleri, Suriye'deki karmaşık duruma ışık tutarak, barışçıl bir çözüm için uluslararası işbirliğine yapılan vurgu ile dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
2
Milli Savunma Bakanı Güler, 2023 Yılına Dair Önemli Verileri Açıkladı
3
Bakan Güler'den Suriye Açıklaması: İşbirliği Hazırlığı
4
Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG Tasfiye Edilecek
5
Bakan Güler’den Irak ve Suriye’deki Kürtlere Mesaj: 'Sorun Teröristlerle'
6
Altun: Türkiye ve Yunanistan Arasındaki İlişkilerde Sınır Yok
7
Gazze'de Ceset Yığınları Sebebiyle "Çevre Felaketi" Uyarısı Yapıldı

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Merkür Retrosu Sona Erdi, Dolunay Enerjisi Belirleyici!

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme