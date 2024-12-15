Bakan Güler: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü ve Barışçıl Sürece Vurgu

Bakan Güler'den Suriye Açıklamaları

Bakan Güler, Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması gerektiğinin altını çizen Güler, bu durumun bölgedeki barış ve istikrar için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Temel Amaçlar Açıklandı

Bakan, ayrıca siyasi sürecin barışçıl şekilde tamamlanması ve ülkenin sınırlarının terör unsurlarından arındırılması hedeflerinin de esas önem taşıdığını ifade etti. Bu çerçevede, Türkiye'nin attığı adımların devam edeceği mesajını verdi.

Bakan Güler'in ifadeleri, Suriye'deki karmaşık duruma ışık tutarak, barışçıl bir çözüm için uluslararası işbirliğine yapılan vurgu ile dikkat çekti.