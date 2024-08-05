Bakan Güler, TSK Komuta Kademesiyle Önemli Toplantı Gerçekleştirdi

Bakan Güler'den TSK Komuta Kademesine Destek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi ile birlikte gerçekleştirilen video konferans toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki Tehditlere Dikkat Çekildi

Toplantıda konuşan Güler, "Bölgemizde yayılmacı emeller besleyenlere ve bu coğrafyayı kendi kirli planlarını uygulamak için fırsat olarak görenlere karşı, ülkemizin ve aziz milletimizin bekasını koruma konusunda gerekli güce ve kudrete sahibiz" dedi.

2024 YAŞ Kararlarından Bahsetti

Bakan Güler, ayrıca Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları çerçevesinde terfi eden askerleri kutlayarak, görevlerini tamamlayanlara teşekkür etti. "30 Ağustos'ta yeni rütbeye yükselecek subay ve astsubaylarımızın başarılarının devamını diliyorum" diye ekledi.

Güvenlik Ortamı Karmaşıklaşıyor

Rahatsız edici bir güvenlik ortamının hakim olduğu günümüzde, Türkiye'nin milli menfaatleri koruma konusundaki kararlılığının devam ettiğini vurgulayan Güler, "Devam eden terörle mücadele operasyonlarımız ve uluslararası ilişkilerimiz açısından elde ettiğimiz başarılar, Türkiye'yi güvenilir bir ülke konumuna getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Destek

Toplantıda ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için yürütülen çalışmalar üzerinde de duruldu. Güler, adada iki devletli çözüme yönelik duruşun devam edeceğini belirtti.

Eğitimin Önemi Vurgulandı

Bakan Güler, birliklerdeki başarıların sürekli eğitimle sağlanabileceğini vurgulayarak, "Başarı, hızlı ve doğru karar veren liderlere bağlıdır. Bu nedenle tüm personel, mesleki ve fiziksel gelişimlerini sürekli olarak takip etmelidir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu (solda), Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu (solda), Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu (solda), Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu (solda), Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.