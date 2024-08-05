Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Güler, TSK Komuta Kademesiyle Önemli Toplantı Gerçekleştirdi

Bakan Güler, terörle mücadele ve bölgedeki gelişmeler hakkında TSK komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 15:35
Bakan Güler, TSK Komuta Kademesiyle Önemli Toplantı Gerçekleştirdi

Bakan Güler'den TSK Komuta Kademesine Destek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi ile birlikte gerçekleştirilen video konferans toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki Tehditlere Dikkat Çekildi

Toplantıda konuşan Güler, "Bölgemizde yayılmacı emeller besleyenlere ve bu coğrafyayı kendi kirli planlarını uygulamak için fırsat olarak görenlere karşı, ülkemizin ve aziz milletimizin bekasını koruma konusunda gerekli güce ve kudrete sahibiz" dedi.

2024 YAŞ Kararlarından Bahsetti

Bakan Güler, ayrıca Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları çerçevesinde terfi eden askerleri kutlayarak, görevlerini tamamlayanlara teşekkür etti. "30 Ağustos'ta yeni rütbeye yükselecek subay ve astsubaylarımızın başarılarının devamını diliyorum" diye ekledi.

Güvenlik Ortamı Karmaşıklaşıyor

Rahatsız edici bir güvenlik ortamının hakim olduğu günümüzde, Türkiye'nin milli menfaatleri koruma konusundaki kararlılığının devam ettiğini vurgulayan Güler, "Devam eden terörle mücadele operasyonlarımız ve uluslararası ilişkilerimiz açısından elde ettiğimiz başarılar, Türkiye'yi güvenilir bir ülke konumuna getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Destek

Toplantıda ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için yürütülen çalışmalar üzerinde de duruldu. Güler, adada iki devletli çözüme yönelik duruşun devam edeceğini belirtti.

Eğitimin Önemi Vurgulandı

Bakan Güler, birliklerdeki başarıların sürekli eğitimle sağlanabileceğini vurgulayarak, "Başarı, hızlı ve doğru karar veren liderlere bağlıdır. Bu nedenle tüm personel, mesleki ve fiziksel gelişimlerini sürekli olarak takip etmelidir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu (solda), Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu (solda), Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu (solda), Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu (solda), Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Gece 00.00'da Resmi Gazete de yayımlandı ! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün