Bakan Güler: TSK Sınır Güvenliğinden Mavi ve Gök Vatana Kadar Görevde

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2025 yılı Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrası düzenlenen rütbe terfi töreninde ordunun üstlendiği görevlerin kapsamını ve önemini anlattı.

Tören ve katılımcılar

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) bir üst rütbeye terfi eden personel için Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, bakan yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Musa Heybet ile bakanlıkta görevli sivil ve askeri personel katıldı.

Zaferler ve sorumluluk vurgusu

Güler, törende yaptığı konuşmada Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladıklarını belirtti. Terfi eden personeli tebrik eden Güler, yeni rütbelerin personele, ailelerine ve TSK'ya hayırlı olmasını diledi.

Ağustos ayını "zaferler ayı" olarak tanımlayan Güler, "Bu ayda asil milletimiz Malazgirt'ten Mercidabık'a, Mohaç'tan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'a kadar mukaddes değerleri uğruna verdiği destansı mücadelelerle tarihe damga vurmuştur" ifadelerini kullandı ve 30 Ağustos 1922'de elde edilen tarihi zaferi anımsattı.

Rütbelerin yalnızca terfi olmadığını; sorumluluk, fedakarlık ve ülkeye adanmışlık anlamına geldiğini vurguladı.

Ordunun yetenekleri ve uluslararası rolü

Güler, mevcut kaotik dönemde caydırıcı bir orduya sahip olmanın önemine işaret ederek, "Bugün kahraman ordumuz, sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından küresel barış ve istikrarın sağlanmasına sunduğu katkılara kadar birçok vazifeyi yüksek başarıyla sürdürmektedir" dedi.

Güler, ordunun başarısının personel kalitesi ve teknik donanımın yeterliliğine bağlı olduğunu belirterek, "kahraman personelimizin yetenekleri ve disiplin anlayışı SİHA'lardan milli gemilere, hava savunmadan elektronik harp sistemlerine kadar modern teknolojik kabiliyetlerimizle birleştiğinde ordumuz, dünyanın önde gelen güçlerinden biri olma vasfını açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Güvenlik tehditleri ve Türkiye'nin kararlı adımları

Güler, küresel ve bölgesel güvenliğin risk altında olduğunu, bir asır önce Orta Doğu'yu parçalayanların bugün de benzer hedeflerle hareket ettiğini belirtti. "Çevre coğrafyamızda yeni planlar kurulurken, Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması gerekiyordu. Bizler de bu adımları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve devlet aklının bir gereği olarak attık, atmaya da devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadele ve gelecek hedefleri

Hayata geçirilen proaktif tedbirlerle terör belasından ülkeyi kurtarmakta kararlı olduklarını söyleyen Güler, "40 yıldır milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan, enerjimizi ve kaynaklarımızı tüketen terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız" dedi.

Güler, Cumhuriyet'in ikinci asrında ilerledikleri tarihi süreçte "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını ve atalarından aldıkları ilhamla başarıları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler, gaziler ve komutanları rahmet ve minnetle andı.

Konuşmanın ardından rütbe terfi eden personele yeni rütbeleri takdim edildi. Bakan Güler, 30 Ağustos itibarıyla hizmet süresini tamamlayarak emekli olan silah arkadaşlarına teşekkür ederek, gelecekte başarılar diledi.