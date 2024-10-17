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Bakan Güler, Ukrayna Mevkidaşı ile Brüksel'de Buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Brüksel'de bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 17:42
Bakan Güler, Ukrayna Mevkidaşı ile Brüksel'de Buluştu

Bakan Güler ve Umerov'un Önemli Görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Güler'in önemli ikili görüşmelerinden biri oldu.

Brüksel'de Devam Eden İkili Temaslar

Bakan Güler'in, bu tür görüşmelerle bölgesel güvenlik konularında işbirliğini artırmayı hedeflediği belirtildi. Ukrayna ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla yapılan bu toplantının detayları ve sonuçları merakla bekleniyor.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği...

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’de ikili görüşmelere devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, bu kapsamda Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (solda) ile bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği...

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’de ikili görüşmelere devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, bu kapsamda Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (solda) ile bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği...

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’de ikili görüşmelere devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, bu kapsamda Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (solda) ile bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği...

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’de ikili görüşmelere devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, bu kapsamda Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (solda) ile bir araya geldi.

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