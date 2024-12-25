Bakan Güler ve Bakan Fidan, Güvenlik Konularını Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kritik bir görüşme yaptı. Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Bu görüşme, Türk dış politikası ve güvenlik meselelerine ilişkin önemli detayların ele alındığı bir toplantı olarak dikkat çekti. Bakan Güler ve Bakan Fidan’ın bir araya gelmesi, ulusal güvenliğin sağlanması ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.