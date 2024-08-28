Bakan Güler ve Bakan Göktaş'tan Hakkari Ziyareti

Bakanların Hakkari Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaflarla Buluşma

Güler ve Göktaş, Yüksekova programları çerçevesinde çarşı merkezine giderek, Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında halkla sohbet eden bakanlar, çocuklarla da yakından ilgilenerek, oyuncak dağıttı.

Yerel Yetkililerle Birlikte

Bakanlara, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.