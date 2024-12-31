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Bakan Güler, Yeni Yıl Mesajında Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Vurguladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2024'ü geride bırakırken yeni yıl mesajında Türkiye Yüzyılı vizyonuna bağlılıklarını reiterated.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:56
Bakan Güler, Yeni Yıl Mesajında Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Vurguladı

Milli Savunma Bakanı Güler'den Yeni Yıl Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük ve daha güçlü Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz," dedi. Güler, 2024 yılını geride bırakmanın heyecanını yaşadığını ve Bakanlık ailesinin tüm bireylerinin yeni yılını içtenlikle kutladığını ifade etti.

Uluslararası Güvenlik ve Yerel Mücadele

Bakan Güler, dünya genelinde yaşanan güvenlik ortamındaki hızlı değişimlere dikkat çekerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin bekası için yürüttüğü faaliyetleri büyük bir azimle sürdürdüğünü belirtti. Sınır güvenliği için oluşturulan emniyet sistemlerinin ardından, uluslararası anlamda terör tehditleriyle mücadele etmek amacıyla kapsamlı harekatların yürütüldüğünü vurguladı. Güler, "Sınırlarımızın güvenliği de hudutlarımızın ötesinden sağlanmıştır," dedi.

Barışçıl İlişkiler ve Hedefler

Bakan Güler, Yunanistan ile olumlu ilişkilerin bulunduğunu belirterek, milli hak ve menfaatlerden taviz vermeyeceklerini yineledi. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de destek verdiklerini dile getiren Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası platformlarda katkı sağladığını kaydetti. "Kardeş Azerbaycan'a her daim yanındayız," diyerek, diğer ülkelerle olan iş birliğini de vurguladı.

Geleceğe Yönelik Adımlar

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü artırmak için yerli ve uluslararası tatbikatların yapılmaya devam ettiğini belirtti. Şehitler ve gaziler için duyduğu minneti ifade eden Güler, her türlü destekle ordunun daha güçlü hale geleceğini ifade etti. "Ulaştığımız bu seviyeyi daha da ileriye taşıma kararlılığımız tamdır," dedi.

Yeni Yılda Temenniler

Son olarak, Bakan Güler, tüm emekliler, gaziler ve şehit ailelerine yeni yılda sağlık, mutluluk ve esenlik diledi. Mete Han’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar tüm devlet büyüklerini anarak, ulusun huzuru için hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini belirtti.

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