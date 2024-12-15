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Bakan Güler, Yılın Başından İtibaren 2.939 Teröristi Etkisiz Hale Getirdik

Bakan Güler, bu yıl Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarla 2.939 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 12:02
Bakan Güler, Yılın Başından İtibaren 2.939 Teröristi Etkisiz Hale Getirdik

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin güvenlik operasyonları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Operasyonel Başarılar

Bakan Güler, "Gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil bu yılın başından itibaren 2 bin 939 teröristi etkisiz hale getirdik." açıklamasında bulundu.

Ulusal Güvenlik Vurgusu

Bu rakam, Türkiye'nin ulusal güvenlik politikaları doğrultusunda yürütülen kapsamlı askeri operasyonların bir parçası olarak kaydedildi. Güler, Türkiye'nin bölgedeki güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını yeniden vurguladı.

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