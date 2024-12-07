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Bakan Hakan Fidan, Doha'da BM Suriye Temsilcisi Pedersen ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Doha Forum'u kapsamında BM Suriye Temsilcisi Pedersen ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:33
Bakan Hakan Fidan, Doha'da BM Suriye Temsilcisi Pedersen ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forumu marjında Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi.

Bakanlığın resmi X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Pedersen'in görüşmesine dair detaylar verildi. Bu önemli görüşme, Suriye'deki güncel gelişmelerin ele alındığı bir zemin oluşturdu.

Doha Forumu'nun uluslararası diplomasi açısından kritik bir platform olduğunu vurgulayan Fidan, bölgedeki barış sürecine dair fikir alışverişinde bulundu.

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