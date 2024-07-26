Bakan Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Bu önemli konuşmanın diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere dayandığı belirtildi.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Görüşmenin ana başlıkları arasında ikili ilişkilerin derinleştirilmesi, ekonomik işbirlikleri ve enerji alanındaki ortak projeler yer aldı. Ayrıca, Ukrayna'daki çatışmalar, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleler hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye'nin ASEAN ile İşbirliği

Bakan Fidan, görüşmelerinin yanı sıra Malezya, Laos, Singapur, İngiltere Dışişleri Bakanları ve ASEAN Genel Sekreteri ile de bir araya gelmeyi planlıyor.

Türkiye, 2010 yılında ASEAN'ın Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'na taraf olarak kurumsal ilişkilerde ilk adımını atmış ve 2017'de ASEAN’ın sektörel diyalog ortağı olmuştur. Bu süreçte, Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasında ticaret hacmi de önemli ölçüde artış göstermiştir. 2010'da 6,5 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2017 itibarıyla 12 milyar dolara, 2022 de 14,8 milyar dolara ulaşmıştır. 2023 yılının verilerine göre ise ticaret hacmi 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.