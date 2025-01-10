Bakan Işıkhan: 2024'te İş Gücümüz Yüzde 54,2 Seviyesine Ulaştı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, DEİK 6. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2024 yılı kasım ayı itibarıyla iş gücümüzün son 1 yılda 925 bin kişilik artış göstererek yüzde 54,2 seviyesine ulaştığını duyurdu. İstihdamın aynı dönemde 986 bin artış kaydederek 32 milyon 748 bin kişiye yükseldiğini belirtti. Ayrıca, işsizlik oranının yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiğini ve son 19 aydır tek hanelerde seyrettiğini vurguladı.

İstihdamda Rekorlar Kırılıyor

Bakan Işıkhan, konuşmasında, dış ticarette Türkiye'yi gururlandıran ödül sahiplerine de tebriklerini iletti. “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna atıfta bulunarak, her vatandaşın emeğine değer katacak politikaları uygulamaya kararlı olduklarını ifade etti.

İşsizlik Oranı ve Gelecek Vizyonu

Işıkhan, iş gücüne katılımın artmasının ve işsizliğin tek hanelerde seyretmesinin Türkiye’nin öncelikli hedefi olduğunu belirtti. “Türkiye artık kabuğunu kırmış, bölgesinde ve dünyada oyun kuran bir ülke haline gelmiştir.” dedi. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların, iş dünyasına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

DEİK gibi sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü ticari hamlelerin, Türkiye'nin uluslararası mecrada daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, DEİK 6. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, DEİK 6. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde konuşma yaptı.