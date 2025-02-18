Bakan Işıkhan: 2024'te İstihdam 141 Bin Kişi Artarak 32 Milyon 755 Bine Ulaştı

Bakan Işıkhan, son çeyrekte 141 bin kişilik istihdam artışını duyurdu. İşsizlik oranı ise en düşük seviyeye geriledi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:49
Bakan Işıkhan: 2024'te İstihdam 141 Bin Kişi Artarak 32 Milyon 755 Bine Ulaştı

İstihdam Verileri Üzerine Önemli Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının son çeyreğinde yapılan istihdam artışını duyurdu. Bakan, iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istihdamın 141 bin kişi arttığını ve bu sayının 32 milyon 755 bine ulaştığını belirtti.

İstihdamda Tarihi Zirve

Işıkhan, iş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarını gözeterek uyguladıkları programların istihdam verilerine olumlu yansıdığını ifade ederek, çeyreklik bazda istihdam ve iş gücüne katılma oranının tarihi zirveye ulaştığını vurguladı. “İstihdam sayımızı 141 bin kişi artırdık. Böylece istihdam oranımız %49,6 seviyesine, 0,2 puan artışla yükseldi,” dedi.

İşsizlik Oranı En Düşük Seviyede

Bakan Işıkhan, işsizlik oranının 2013'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti. Son çeyrekte işsiz sayısının 23 bin kişi azaldığını ve işsizlik oranının da 0,1 puanlık azalış ile %8,6 seviyesine gerilediğini aktardı. Işıkhan, son yıllarda iş gücüne katılım oranında sağlanan artışın 2024 yılının son çeyreğinde de devam ettiğini bildirdi. “118 bin kişi artan iş gücümüz ile iş gücüne katılma oranımız %54,2’ye ulaştı,” şeklinde konuştu.

Genç Nüfus İçin Özel Politika İhtiyacı

Özellikle gençler için iş gücü piyasasına erişiminin desteklenmesi amacıyla çalışmalara devam edeceklerini belirten Işıkhan, genç nüfusta işsizlik oranının 0,5 puan azalış ile %16,1 seviyesine gerilemesinin attıkları adımların doğru yönde olduğunu gösterdiğini ifade etti. Ulusal İstihdam Stratejisi doğrultusunda hedeflerini gerçekleştireceklerini belirtti.

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