Bakan Işıkhan, 2024 Teftiş ve Denetim Verilerini Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2024'teki teftişleri duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılındaki iş yeri teftiş ve denetimlerine dair önemli verileri paylaştı. 12 binden fazla iş yerinde gerçekleştirilen denetimlerle 2 milyon çalışana ulaşmayı başardıklarını ifade etti.

İşçi ve Kamu Alacakları Ödemeleri

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile birlikte; 1,8 milyar lira işçi alacağının ve 710 milyon lira kamu alacağının ödenmesini sağladıklarını belirtti. Bu süreçte, mevzuata aykırılıkları gidermeyen iş yerlerine ise 920 milyon lira idari para cezası uygulandığını vurguladı.

Hayati Tehlikelerle Mücadele

Ayrıca, çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla kritik önlemler alındığını ifade eden Işıkhan, 179 iş yerinde işin durdurulması kararı alındığını duyurdu. Teftişlerin başarıyla devam edeceğini belirten Bakan, iş müfettişleriyle yürütülen çalışmaların tüm hızıyla süreceğini sözlerine ekledi.