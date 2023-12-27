Bakan Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı

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2024 Asgari Ücreti Net 17 Bin 2 TL Olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücret zammına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücretin yüzde 49 oranında artırılarak net 17 bin 2 TL olacağını bildirdi. Bu tutarın 700 TL'si asgari ücret desteği olarak ödenecek.

Asgari Ücret Zam Oranı Nasıl Belirlendi?

2024 yılı asgari ücret zam oranı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Komisyon, 2 toplantı sonrasında anlaşmaya vardı. Asgari ücret zam oranının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenirken, Bakan Işıkhan sürpriz bir şekilde sonucu duyurdu.

Asgari Ücret Zamından Kimler Faydalanacak?

Asgari ücret zammı, 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek. Asgari ücret zammı, ayrıca emekli maaşları, memur maaşları, sosyal yardımlar ve vergi dilimleri gibi birçok alanda da yansıması olacak.

Asgari ücret zammı, çalışanların alım gücünü artırmayı ve enflasyonla mücadeleyi amaçlıyor.

Asgari ücret zammı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.