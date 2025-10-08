Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

Bakan Vedat Işıkhan, Women-Up programıyla kadınların kayıtlı işgücüne katılımını ve girişimciliğini artıracak kapsamlı destek paketini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 21:56
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal geleceği için kadınların iş gücüne katılımını artıracak yeni bir yol haritasını açıkladı.

"Önümüzdeki süreçte kadınların istihdamını daha da artıracak, girişimciliklerini destekleyecek, kayıtlı çalışmayı teşvik edecek ve sosyal güvenlik sisteminden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayacak çok sayıda yeni faaliyet ve programı hayata geçireceğiz," dedi.

Women-Up Tanıtım Programı

Bu açıklama, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) tanıtım programında yapıldı. Proje; kadın girişimcileri rekabetin zorlu koşullarına karşı daha dayanıklı kılmayı ve Türkiye'de kayıtlı kadın istihdamını artırmayı hedefliyor.

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya ve bakan yardımcılarıyla birlikte girişimci kadınların kurduğu stantları gezdi, ürünleri inceledi ve kadınların başarı hikayelerini dinledi.

Projenin Amacı ve İşleyişi

Women-Up, özellikle kadınlar tarafından kurulmuş genç ve küçük ölçekli işletmelerde daha fazla kadının istihdam edilmesini sağlamayı amaçlıyor. Projenin temel felsefesi "kadının kadına destek olması" üzerine kuruludur.

Bu kapsamda, kadın patronların işletmelerinde yeni kadın personel istihdam etmeleri durumunda finansal ve danışmanlık gibi çeşitli destekler sunulacak. Hedef, sadece yeni iş alanları yaratmak değil; istihdam edilen kadınların iş hayatında kalıcı olmalarını, mesleki deneyim kazanmalarını ve ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamaktır.

Bakan Işıkhan, demografik risklerin yanı sıra Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, ülkenin çalışma çağındaki nüfusunun yüksek olduğu "demografik fırsat penceresi" döneminin doğru politikalarla eşsiz bir büyüme fırsatına dönüşebileceğini ifade etti.

