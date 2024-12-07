Bakan Işıkhan AK Parti Bingöl İl Kongresi'nde Vizyonunu Açıkladı

Bakan Işıkhan'dan AK Parti Bingöl 8. Olağan İl Kongresi'nde Önemli Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Bingöl 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, kongrelerin bir 'sil baştan' süreci olmadığını belirterek, "Durmak yok, yola devam" gayretlerinin altını çizdi.

Kongrede Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Işıkhan, Bingöl ve tüm ilçelerine selam ve sevgilerini ileterek, kongrenin bir şölen havasında geçeceğini ifade etti.

Kongre Süreci ve Partinin Vizyonu

Işıkhan, Türkiye genelinde ekim ayında başlayan ilçe kongrelerinin tamamlandığını ve il kongreleri sürecinin başladığını belirtti. "Bu dönem, partimiz adına yeni hedeflerin, hizmetlerin ve başarıların işaret fişeği olacaktır," dedi.

Ayrıca, parti kongrelerinin değişim, gelişim ve yenilik demek olduğunu vurgulayıp, milletin gönlündeki değerlerini yeniden anlamak için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Topluma Hizmet Sevdası

Işıkhan, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, partinin her zaman milletine hizmet etme anlayışını sürdürdüğünü belirtti. "22 yıldır halka hizmet sevdamızı bugünlere taşıyan bu anlayıştır," dedi.

Konuşmasında, AK Parti'nin bir ayağının sahada olduğunu ve attıkları her adımı halkla istişare içerisinde attıklarını belirten Işıkhan, "Milletimizin menfaatlerini her zaman öncelikli kılan bir halk hareketiyiz" ifadesini kullandı.

Bingöl’ün Geleceği ve Hizmet Anlayışı

Işıkhan, Bingöl'ün potansiyelini ortaya çıkarmak ve kaliteli hizmetler sunma hedefinde olduklarını ifade etti. Türkiye Yüzyılı'na hazırlık amacıyla, Bingöl'ü ve ülkeyi geliştirme taahhüdünde bulundu.

Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da kongrede Bingöl'de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Önemli bir kalabalığın bir araya geldiği kongrede, kardeşlik ve birlik vurgusu yapıldı.

Kongre, AK Parti Bingöl milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin katılımıyla coşku dolu bir atmosferde gerçekleşti.