Bakan Işıkhan: Asgari Ücret Belirleme Sürecinde Çalışanların Refahını Gözeteceğiz

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinin detaylarını açıkladı. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında önemli görüşmeler yapıldığını vurguladı.

Asgari Ücret Süreci Uzlaşı İle Yürüyecek

Işıkhan, toplantıda işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artıracağız hem de enflasyona ezdirmeyeceğiz. Aynı zamanda işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" şeklinde konuştu.

Bakan aynı zamanda, asgari ücretin belirlenme sürecinin uzlaşı ve istişare zemininde ilerlediğini de ifade etti. Bu doğrultuda, iş dünyası ve çalışanlar arasında bir denge sağlanmasının önemini vurguladı.