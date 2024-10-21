Bakan Işıkhan Asgari Ücret Hakkında Açıklama Yaptı

Bakan Işıkhan’dan 2025 Asgari Ücret Açıklaması

Bakan Işıkhan, 2025 yılına ilişkin asgari ücret hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinde yaşam standartlarının iyileştirilmesinin ön planda olacağını vurguladı.

Ekonomi ve İstikrar

Işıkhan, "(2025 asgari ücreti) Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" ifadelerini kullanarak, ekonomik şartların dikkate alınarak karar verileceğini belirtti. Bakanın Umutları

Bakan, asgari ücretin sadece bireylerin değil, ülke ekonomisinin genel durumunu da etkileyen bir konu olduğunu ifade etti.