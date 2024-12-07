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Bakan Işıkhan: Asgari Ücrette Ortak Karar Bekleniyor

Bingöl'de konuşan Bakan Işıkhan, yeni asgari ücret için işçi ve işverenlerin memnun edileceği ortak kararın alınacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 19:16
Bakan Işıkhan: Asgari Ücrette Ortak Karar Bekleniyor

Bingöl'de 'İş İnsanları İstişare Toplantısı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'İş İnsanları İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, yeni yıl için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde, hem çalışanların hem de işverenlerin memnuniyetinin gözetileceğini ifade etti.

Ekonomik Hayatta Paydaşların Sesine Kulak Veriliyor

Toplantıda, emeğiyle Bingöl'ü kalkındıran iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Işıkhan, yaptığı çalışmalarla şehirlerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde gözlemlediklerini kaydetti. '2002 yılından bu yana attığımız kararlı adımlarla bağımsız bir ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık ettik' diyen Işıkhan, bu süreçte vatandaşların refahını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

İş Dünyası ve Yatırımlar

Işıkhan, hükümetin, kalkınma sürecindeki iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına gerekli önlemleri aldığını belirtti. Özellikle son yıllarda meydana gelen afetler ve ekonomik krizlerin etkilerini azaltmak için işverenleri güçlendirdiklerini vurguladı. '22 yılda iş yapma kolaylığını artırma, yatırım ortamını iyileştirme ve istihdamı artırmaya yönelik teşviklerimizle bütün şehirlerin çalışma hayatını toparladık' dedi.

Bingöl'ün Potansiyeli

Bingöl'ün, Türkiye'nin yararına olan gelişmelere katkıda bulunabilecek vefakar bir şehir olduğunu ifade eden Işıkhan, Anadolu coğrafyasının tarihin derinliklerinden gelen bir değer olduğunu belirtti. Bingöl'ün ticari potansiyelinin, özellikle coğrafi konumuyla birlikte önemli olduğunu vurgulayarak, yer altı kaynakları ve tarım gibi sektörlerin daha da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yeni Asgari Ücret Arayışları

Işıkhan, yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere ilgili komisyonun çalışmalarına başlayacağını açıkladı ve ortak bir kararla çalışanları ve işverenleri memnun edecek bir rakam belirleyeceklerine inandığını ifade etti. 'Şartlar ne olursa olsun, devlet olarak her zaman çalışanlarımızın yanındayız' dedi.

Toplantının sonunda, iş dünyası temsilcileri ile birlikte millete hizmete devam edeceklerini belirten Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerinin altını çizdi.

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