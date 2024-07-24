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Bakan Işıkhan, Belediye Prim Borçları Hakkında Açıklama Yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelere olan SGK prim borçlarının tahsili için adımlar atılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:23
Bakan Işıkhan, Belediye Prim Borçları Hakkında Açıklama Yaptı

Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere, belediyelerden prim borçlarının tahsili için gerekli tüm adımları atmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

Sosyal Güvenlik Sistemimizin Sürdürülebilirliği

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "SGK, 16 milyon emeklinin aylıklarını ödemekte ve 85 milyon vatandaşın sağlık, tedavi ile ilaç harcamalarını karşılamada en önemli gelir kaynağını primlerden elde ediyor. Bu nedenle, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği açısından istihdamı artırmak, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı. CHP'li Belediyelere Dikkat Çekti

Bakan, yerel seçimlerden önce özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki belediyelerin prim borçlarının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, "Tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi için çağrıda bulunduk. Bununla birlikte, gerekli adımları atma kararlılığımız devam ediyor" şeklinde ekledi.

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