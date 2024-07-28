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Bakan Işıkhan: Belediyelerin SGK Borçları Sürdürülemez Hale Geldi

Çalışma Bakanı Işıkhan, belediyelerin SGK'ya 96 milyar lira prim borcu olduğunu, bunun büyük kısmının belediye şirketlerine ait olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 22:50
Bakan Işıkhan: Belediyelerin SGK Borçları Sürdürülemez Hale Geldi

Belediyelerin SGK'ya Olan Borçları Hakkında Son Gelişmeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, canlı yayında belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

96 Milyar Liralık Borcun %80'i Şirketlerden

Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK'ye toplam 96 milyar lira prim borcu olduğunu, bu miktarın yaklaşık %80'inin belediye şirketlerine ait olduğunu vurguladı. "Belediyelerle ilgili borçları toplayabiliyoruz; fakat sorun, belediye şirketleriyle ilgili." ifadelerini kullandı.

SGK Gelirleri ve Giderleri

Işıkhan, SGK'nin prim gelirlerinin 2023 yılı itibarıyla 1 trilyon 463 milyar lira olduğunu belirterek, "Emekli aylıkları için 1 trilyon 408 milyar lira, sağlık giderleri için ise 553 milyar lira harcadık," dedi. Toplam giderlerin 2 trilyon 232 milyar lira olduğunu ve bütçenin açık verdiğini aktardı.

Tüm Belediyelere Borçlarını Ödeme Çağrısı

Bakan, borçlu belediyelerden kısa sürede borçlarını ödemelerini istediklerini belirtti. "Belediye şirketlerinin ödenmeyen prim borçları bizim gündemimizde. Parti ayrımı gözetmeden tüm belediyelerden borçlarını ödemelerini talep ettik," diye ekledi.

İBB'nin Borcu ve Diğer Belediyeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcunun son 5 yılda 46 kat artarak 3,3 milyar liraya ulaştığına dikkat çeken Işıkhan, "Tek bir şirketin borcu yapılandırıldı diye İBB'nin borcu kapandı sonucu çıkarmak hatalı olur," dedi. Çeşitli belediyeler arasında durumu değerlendiren Işıkhan, "Hatay Büyükşehir Belediyesi en fazla borçlu altıncı belediye olarak dikkat çekiyor," ifadelerini kullandı.

Borçlu Belediyelerin Durumu

Işıkhan, 30 büyükşehir belediyesinin prim borçlarının %76'sının olduğunu ve 1 milyar liranın üzerinde borcu olan 6 ilçeden 5'inin CHP'li olduğunu ifade etti. "Çöp, çamur, çukur belediyeciliğinden sonra şimdi borç belediyeciliğiyle karşı karşıyayız," dedi.

Sonuç olarak, Işıkhan borçlu belediyelerin bir kez daha borçlarını ödemeleri için uyarıda bulundu ve ödemeyenlerle ilgili icra yönteminin uygulanacağını belirtti.

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