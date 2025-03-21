Bakan Işıkhan, Beykoz'daki Vefa İftarı'nda Kadın İstihdamını Vurguladı

Bakan Işıkhan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nın "Vefa İftarı"na Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı" etkinliğine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, yaptığı konuşmada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirtti.

Kadın İstihdamında Tarihi Rakamlar

Işıkhan, Cumhurbaşkanı'nın müjdesi ile hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'nın, İş Pozitif kapsamındaki başarılarına dikkat çekti. "Bu program sayesinde 1 milyondan fazla kadının istihdama, 656 bin 143 kadının ise doğrudan işe yerleştirilmesine aracılık ettik," dedi.

Ekonomi Düzenlemeleri ve İstihdamda Başarılar

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin ekonomik alanda büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade ederek, TÜİK tarafından açıklanan verilere atıfta bulundu. 2024 yılı için işsizlik oranının %8,7 olarak belirlendiğini, bunun da son 12 yılın en düşük seviyesi olduğunu vurguladı.

"İstihdam sayısı 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bine ulaştı. Kadınların iş gücüne katılımını artırarak ülkemizin ekonomik gücüne güç katmaya devam edeceğiz," diyen Işıkhan, kadın istihdamına yönelik çeşitli programlar ve rakamları paylaştı.

İsrail'in Gazze'deki Zulmü

İş İstihdamı ile ilgili konuşmalarının ardından, Işıkhan, İsrail'in Gazze'deki zulmüne de değinerek, mübarek günlerde gözünü kan bürümüş bu zulmü kınadı. "İsrail, Gazze'de hiçbir insana yaşam hakkı tanımıyor," dedi.

Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı"na katılarak konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı"na katılarak konuşma yaptı.