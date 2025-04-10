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Bakan Işıkhan, Çayırhan Maden Ocağındaki Yaralı İşçileri Ziyaret Etti

Bakan Vedat Işıkhan, Çayırhan Maden Ocağı'ndaki göçükte yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 17:54
Bakan Işıkhan, Çayırhan Maden Ocağındaki Yaralı İşçileri Ziyaret Etti

Çayırhan'da Yaşanan Göçük Kaza Sonrası Ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte yaralanan maden işçilerini hastanede ziyaret etti.

İşçilere Geçmiş Olsun Dilekleri

Bakan Işıkhan, olay sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda yaşanan elim kaza sebebiyle yaralanan maden işçisi kardeşlerimizi tedavi gördükleri Etlik Şehir Hastanesi'nde Ankara Milletvekilimiz Asuman Erdoğan, Bartın Milletvekilimiz Yusuf Ziya Aldatmaz ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile ziyaret ettik. İşçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan acil şifalar temenni ediyor, kıymetli ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum," ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol 4), Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda meydana...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol 4), Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte yaralanan maden işçilerini, tedavi gördükleri Etlik Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol 4), Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda meydana...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol 4), Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte yaralanan maden işçilerini, tedavi gördükleri Etlik Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

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