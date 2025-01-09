Bakan Işıkhan'dan Anadolu Ajansı'na Ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:09
Bakan Işıkhan'dan Anadolu Ajansı'na Ziyaret

Bakan Işıkhan, Anadolu Ajansı'nın Oylamasına Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, basın mensupları ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, bu organizasyon aracılığıyla gazeteciliğin önemini vurguladı ve Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını değerlendirdi. Ziyaretinde, basın özgürlüğü ve haberin doğruluğu konularında önemli mesajlar verdi.

Oylama süreci hakkında bilgi veren Işıkhan, Türkiye'deki medya aktivitesinin çeşitliliğine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin, toplumun haber alma özgürlüğüne katkıda bulunduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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