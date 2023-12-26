Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması!

Asgari ücretle ilgili yeni gelişmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Bakan Işıkhan, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularına cevap verdi ve asgari ücret belirleme sürecini anlattı. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ne zaman toplanacağının kesinleşmediğini, fakat bu hafta içinde yapılmasını istediklerini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bakan Işıkhan, asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin bir rakam vermedi. Işıkhan, “Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok; çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız” diye konuştu.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek olan 5 bin liralık ikramiye ödemesine yönelik de açıklama yaptı. Işıkhan, “Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, Resmi Gazete’ye çıkar çıkmaz, en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

