Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Asgari Ücret Görüşmeleri Hız Kazandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "(Asgari ücret) Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ücret Teklifleri Bekleniyor

Işıkhan, komisyona iletilecek ücret tekliflerinin beklenildiğini de vurguladı. Çalışanların ve işverenlerin dikkatle takip ettiği bu süreç, toplumsal refah açısından büyük bir öneme sahip.

Bakanlığın bu konudaki kararlılıkları proje kapsamında daha fazla ayrıntılandırılacaktır. Tüm kesimlerin yükümlülükleri göz önünde bulundurularak en uygun çözüm yöntemleri geliştirilmesi hedefleniyor.