Bakan Işıkhan'dan, asgari ücret değerlendirmesi

Türkiye'nin de üye olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda okundu. AA'nın aktardığına göre; tezkerenin Meclis'e sunulmasından sonra Işıkhan, Bakanlığının 2024 yılı bütçesi hakkında konuştu. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunarak, Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Işıkhan, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları soykırım olarak nitelendirerek, İsrail'in uluslararası hukuka hesap vermesi gerektiğini söyledi. Ayrıca ILO'nun 111. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Türkiye'nin de desteklediği 191 No'lu Güvenli ve Sağlıklı Bir Çalışma Ortamı Sözleşmesi ve 207 No'lu Nitelikli Çıraklık Tavsiye Kararı'nın kabul edildiğini hatırlattı.

Bakan Işıkhan sözlerine şu şekilde devam etti,

"2022 yılında ILO'nun Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Çerçevesi'ne 'Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı' kavramı eklenmiştir. Söz konusu sözleşme ve tavsiye kararı ile öngörülen değişiklik önerileri, teknik ve şekilsel nitelikte olup uluslararası çalışma standartları bünyesinde bütünlük ve netlik sağlamayı amaçlamaktadır."

Bakanlığın, "182 sayılı Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi" ve "187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçeve Sözleşmesi"nde önerilen değişiklikleri kabul etmek için çalışmalara başladığını belirtirken ayrıca 111. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Türkiye'nin de desteklediği "208 sayılı Nitelikli Çıraklık Tavsiye Kararı'nın" çıraklık tanımını netleştirdiğini ve nitelikli çırakların haklarını ve korunmalarını sağlayacak yüksek standartlar getirdiğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler nedeniyle vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Depremin çalışma hayatı ve sosyal güvenlik üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için alınan önlemler sayesinde normalleşme sürecine hızlı bir şekilde girdiklerini belirtti. Işıkhan, 2024 yılında da deprem bölgesindeki çalışma ve destek faaliyetlerine işbaşı eğitim programları öncelikli olmak üzere devam edeceklerini kaydetti. Küresel ve bölgesel düzeyde karşılaşılan zorluklara rağmen Türkiye'nin istihdam ve iş gücüne katılımda artış trendini koruduğunu ifade ederek, "2028 yılına kadar 5 milyon yeni istihdam yaratarak işsizlik oranını yüzde 7,5'e düşürmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, 2002 yılından bu yana net asgari ücretin 11 bin 402 liraya çıkarıldığını ve 2024 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için 11 Aralık'ta toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun herkesin razı olacağı bir ücret belirlemesini umduğunu ifade etti. 2016 yılından beri uygulanan Asgari Ücret Desteğinin 2023 yılında aylık 500 liraya yükseltildiğini ve 2023 yılının ilk dokuz ayında 1,7 milyon iş yerine 24,8 milyar lira destek ödendiğini bildirdi. Ayrıca 15 Ocak 2023'te yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle 5,3 milyon çalışan ve emekli kamu personelinin ve hak sahiplerinin ek göstergelerinin artırıldığını anımsattı. Birinci derece memur olanlara da 3600 ek gösterge verilmesi için hükümet olarak çalıştıklarını ve 2023 yılının başında kamuda sözleşmeli çalışan 460 bin personelin kadroya alındığını da kaydetti.

Işıkhan, 2002 yılından bu yana iş kazası ölüm oranının yüz binde 13,3'ten yüz binde 6,6'ya indiğini duyurdu. 2022 yılında istihdam ve iş gücüne katılımda artış gözlendiğini, 2023 yılı ekim ayında ise rekor seviyelere ulaşıldığını kaydetti. Ayrıca açıklamasında, "Ekim 2023'te bir önceki yıla göre; iş gücü 150 bin, istihdam 737 bin arttı, işsiz sayısı 587 bin, işsizlik oranı 1,7 puan azaldı. İşsizlik oranı yüzde 8,5 ile son 11 yılın en düşüğü oldu. Genç işsizlik oranı da 4,9 puan düşerek yüzde 16,3 oldu." ifadelerine yer verdi.

2023 yılında ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranının yüzde 24,2'ye gerilediğini, İŞKUR'un 2023 yılının ilk 11 ayında 1 milyon 99 bin kişiyi özel sektörde işe yerleştirdiğini bilgisini aktardı.

Işıkhan, özel politika gerektiren gruplara yönelik işe yerleştirme ve aktif iş gücü piyasası programlarını artırdıklarını belirtti. Işıkhan, "2002 yılından bu yana 4,4 milyon kadın, 466 bin engelli ve 4,4 milyon gence iş bulmalarında yardımcı olduk." dedi. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği kapsamında bugüne kadar 10 milyon 360 bin kişiye 67,5 milyar lira, 4 milyon 320 bin işçiye de 38,2 milyar lira ödeme yaptıklarını kaydetti. Öte yandan deprem bölgesindeki illere daha fazla destek vermek için esneklik sağladıklarını, ayrıca her ailede en az bir çalışan olmasını amaçlayan Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi'ni uygulamaya koyacaklarını açıkladı.

Bakan Işıkhan, 2002 yılında SGK gelirlerinin giderlere oranının yüzde 71,5 iken, 2023 yılında yüzde 95'e çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aynı zamanda prim gelirlerinin, emekli maaşları ve sağlık harcamalarını karşılama oranı 2002'de yüzde 60,9'dan 2023'te yüzde 74,6'ya yükseldi. 2002'de SGK açığının milli gelire oranı yüzde 2,2 iken, 2023'te yüzde 0,44 oldu. Bu rakamlar sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan sürdürülebilir olduğunu gösteriyor."

Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini artırmak için prim borçlarının tahsilatını hızlandıracaklarını, kayıt dışı çalışma ve ücretle mücadele için de risk analizine dayalı denetimleri yoğunlaştıracaklarını belirtti. 2002'de nüfusun yüzde 70'i sosyal güvenlik kapsamındayken, 2023'te bu oranın yüzde 100'e yaklaştığını kaydetti. Işıkhan, "Bu, sosyal güvenlik sistemi için devrimdir." diye konuştu. Son yapılandırma ile SGK'nin 166 milyar liralık alacağını yeniden yapılandırdıklarını, kasım ayı sonu itibarıyla bu alacağın 27 milyar lirasını tahsil ettiklerini bildirdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girdiğini belirten Işıkhan, "Bu düzenleme sayesinde yaş şartını beklemeksizin emekli olabilen vatandaşlarımızın sayısı 2 milyonu buldu." diye konuştu. Çalışmayan emeklilere 5 bin lira destek verdiklerini hatırlattı ve "Çalışan emeklilerimiz için de Meclis'ten geçen kanun teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlandığı anda ödemelerini yapacağız. Emekli maaşlarını bütçemize uygun şekilde artırmaya devam edeceğiz." dedi. Ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta imkanı sağlayacaklarını ve küçük esnafın emeklilik prim gün sayısını 7200 güne indireceklerini söyledi. İlaç ve tedavi konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"2000'li yıllarda 3 bin 986 ilacın bedelini karşılarken, bugün 8 bin 847 ilacı geri ödeme listesine aldık. Akılcı ilaç kullanımını özendirecek ve ilaç ve tedavi masraflarını makul seviyeye çekecek önlemler alacağız."