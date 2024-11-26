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Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Toplantısı Müjdesi

Çalışma Bakanı Işıkhan, asgari ücret tespitinin aralıkta yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:00
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Toplantısı Müjdesi

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesi sürecine dair önemli bilgiler paylaştı. Aralık ayının ilk veya ikinci haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını bildirdi.

Taraflarla Bir Araya Gelinmesi Planlanıyor

Bakan Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücret tespit sürecinin, geçen yıl olduğu gibi yürütüleceğini belirtti. Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız." dedi.

Sürecin Detayları Açıklanacak

Işıkhan, asgari ücret takvimi netleştiğinde daha kapsamlı bir açıklama yapılacağını ifade ederek, tüm sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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