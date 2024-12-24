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Bakan Işıkhan'dan Balıkesir Patlaması Açıklaması: 3 Müfettiş Görevlendirildi

Bakan Işıkhan, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin 2 başmüfettiş ve 1 müfettişin görevlendirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:40
Bakan Işıkhan'dan Balıkesir Patlaması Açıklaması: 3 Müfettiş Görevlendirildi

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında yaşanan patlama ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifalar istedi.

Patlama Araştırması İçin Müfettiş Görevlendirmesi

Bakan Işıkhan, patlamanın araştırılması amacıyla 2 başmüfettiş ve 1 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Işıkhan, bakanlık olarak bu süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

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