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Bakan Işıkhan'dan BM Koordinatörü'ne Filistin Tepkisi: 'Bu Haklı Mücadeleyi Terörle Eşdeğer Tutmak Kabul Edilemez'

Bakan İshıkan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü etkinliğinde BM Koordinatörü Ahonsi'ye tepki gösterdi. Gazze'deki durumu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 00:55
Bakan Işıkhan'dan BM Koordinatörü'ne Filistin Tepkisi: 'Bu Haklı Mücadeleyi Terörle Eşdeğer Tutmak Kabul Edilemez'

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü Etkinliğinde Protesto

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Ankara'da düzenlenen "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" etkinliğinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hamas’ın 7 Ekim saldırılarını "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği mesajı okuması üzerine protestoya maruz kaldı. Etkinlik, Filistin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Işıkhan'dan Filistin'e Destek Mesajı

Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Devleti Büyükelçisi Faed Mustafa, Arap Devletleri Ligi Misyonu Büyükelçisi Abdelhamid Hamza ve çok sayıda davetli katıldı. Programda İstiklal Marşı'nın ardından okunan Filistin Ulusal Marşı ile birlikte kısa bir belgesel gösterimi de yapıldı.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, "Filistinli kardeşlerimizin haklı davasına verdiğimiz güçlü desteği bir kez daha vurgulamak istiyorum" diyerek Gazze'deki insani felakete dikkat çekti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bini geçtiğini belirten Işıkhan, bunun bir soykırım olduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan'dan Cevap: '7 Ekim'de Başlamadı'

Işıkhan, "İsrail tarihinin en aşırı hükümetinin üyeleri, Batı Şeria'yı ilhak etme çağrısını pervasızca dile getiriyor" dedi. Ahonsi’nin konuşması sırasında salonu terk eden katılımcılara alkışla destek veren Işıkhan, "İsrail-Filistin meselesi 7 Ekim'de başlamadı. On yıllardır süren bir işgal söz konusu. Filistin halkı bu vahşi işgale direnmektedir" diyerek terörizmle ilişkilendirmelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Filistin Devleti Büyükelçisi'nden İnsani Felaket Vurgusu

Filistin Devleti Büyükelçisi Faed Mustafa, programda yaptığı konuşmasında, Filistin halkının temel ihtiyaçlarına ulaşamadığını ve bombardımanlar altında yaşadığını ifade etti. "Su, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara ulaşılamıyor, bu ihtiyaçlar adeta lüks haline geldi" diye konuştu.

BM Koordinatörü Ahonsi'ye Tepkiler Sürüyor

Program sırasında protesto eden katılımcılardan biri, Ahonsi’nin ifadelerini eleştirerek "Direnmek bizim hakkımız. Bu bir direniş hareketidir" dedi. Öte yandan, Ahonsi basın mensuplarının soru üzerine, Guterres’in açıklamalarını okuduğunu belirtti ancak tepkilere yönelik bir yanıt vermedi.

Bu etkinlik, Filistin, insanlık ve uluslararası ilişkiler bağlamında sıcak tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Filistin'in Ankara Büyükelçiliği, başkentteki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "Filistin Halkıyla...

Filistin'in Ankara Büyükelçiliği, başkentteki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" etkinliği düzenledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, etkinlikte konuşma yaptı.

Filistin'in Ankara Büyükelçiliği, başkentteki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "Filistin Halkıyla...

Filistin'in Ankara Büyükelçiliği, başkentteki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" etkinliği düzenledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, etkinlikte konuşma yaptı.

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