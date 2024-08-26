Bakan Işıkhan'dan CHP'li Tuncay Özkan'a Sert Tepki

Bakan Işıkhan'dan Sert Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere güçlü bir tepki gösterdi.

Sosyal Medya Üzerinden Kınama

İşçi ve işverenin yanında olduğu bilinen Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Adını bile anmak istemediğimiz bir CHP milletvekilinin Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik ahlak ve haysiyetten yoksun sözlerini şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

İki Tarafın Çekişmesi

Bakan Işıkhan, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Geçmişi karanlık izlerle dolu, katliamcı bir ülkenin sözde Bakanı ile aynı çirkin dili paylaşan bu kişinin, kimin kiminle aynı safta olduğunu gün gibi açık ortada. Bir tarafta, ülkesi için durmaksızın mücadele eden milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise Türkiye'nin güçlenmesine karşı duranlerin zihniyeti var."