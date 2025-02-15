Bakan Işıkhan'dan Çimse-İş Genel Kurulunda Önemli Açıklamalar

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Çimse-İş Sendikasının 22. Olağan Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:10
Bakan Işıkhan'dan Çimse-İş Genel Kurulunda Önemli Açıklamalar

Bakan Işıkhan'dan Çimse-İş Genel Kurulunda Önemli Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Çimse-İş Sendikasının 22. Olağan Genel Kurulu"nda yaptığı konuşmada, vesayet odaklarının millete karşı siyaseti dizayn ettiği dönemlerin tarih olduğu vurgusu yaparak, "Bu tarihi biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle birlikte yazdık." dedi.

Sendikaların Önemi ve Ülkenin Güçlenmesi

Işıkhan, sendikaların olmadan gerçek demokrasiden söz edilemeyeceğini belirtti. "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Alın teriyle, emeğiyle bu ülkenin geleceğini samimiyetle inşa eden her bir vatandaşımızın hakkını korumak bizim temel sorumluluğumuzdur." şeklinde konuştu.

Demokrasi ve Vesayetle Mücadele Vurgusu

Işıkhan, demokrasiye "balans ayarı" verilen günlerin geride kaldığını ifade ederek, "Vesayet heveslilerine, tehdit diliyle milletin iradesine müdahale etmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Büyük milletimiz, dün olduğu gibi bugün de kendi kaderini kendi belirleyecektir." dedi.

Çimento Sektöründeki Veriler

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin çimento üretiminde küresel pazarın yaklaşık %2'sini oluşturduğunu belirterek, son 10 yılda dünya çimento üretiminin yıllık ortalama 4,1 milyar ton seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çekti. 2024 yılında çimento üretiminde %5,4'lük artış sağlandığı bilgisini verdi.

İstihdam Politikaları ve Ekonomik Veriler

Işıkhan, son 20 aydır işsizlik oranının tek hanede seyrettiğini ve 2024 yılı aralık ayında işsizlik oranının %8,5 seviyesine gerilediğini açıkladı. "Birlikte daha kapsayıcı iş gücü piyasası, daha fazla istihdam ve daha güçlü ekonomi için işçimizle, işverenimizle, sendikalarımızla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici'den Kritik Uyarılar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, genel kurulda yaptığı konuşmada, vatan hainlerinin belediye başkanlığı yapmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti ve TÜRK-İŞ'ten Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da genel kurulda sendikalar ve işçi haklarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Atalay, silikozis hastalığı ile ilgili adil düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Genel Kurul Sonuçları

Tek liste halinde gerçekleştirilen genel kurulda, Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım ve yönetimi yeniden seçildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (solda) ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (solda) ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sağda), Ankara'da bir otelde düzenlenen "Türkiye Çimse-İş Sendikasının 22. Olağan Genel Kurulu"na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (solda) ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (solda) ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sağda), Ankara'da bir otelde düzenlenen "Türkiye Çimse-İş Sendikasının 22. Olağan Genel Kurulu"na katıldı.

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