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Bakan Işıkhan'dan Engellilere 68,8 Milyon Lira Destek

Bakan Işıkhan, 2024'te iş kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağlanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 10:27
Bakan Işıkhan'dan Engellilere 68,8 Milyon Lira Destek

2024'te Engellilere Büyük Destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için kendi işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağlanacağını duyurdu.

İstihdam Hedefleri

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıklarının önemli hedefleri arasında kadın, genç ve engelli istihdamını artırmak olduğunu vurguladı.

Engelli ve Eski Hükümlüler İçin Destek

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2024 yılında kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 68,8 milyon TL destek sağladık. Eski hükümlü girişimci adaylarına ise 40,9 milyon TL destekten faydalandırdık."

Ayrıca, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmak amacıyla 488 projeye toplam 125,4 milyon TL kaynak sağlandığına dikkat çekti.

İstihdamda Sürekli Destek

Bakan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla istihdama, üretime ve yatırıma güçlü destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

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