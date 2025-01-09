Bakan Işıkhan'dan Genel Sağlık Sigortası Düzenlemesi Açıklaması

Bakan Vedat Işıkhan, TBMM'de kabul edilen yeni sağlık sigortası düzenlemelerinin ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 01:00
Bakan Işıkhan'dan Genel Sağlık Sigortası Düzenlemesi Açıklaması

Bakan Işıkhan, Sağlık Sigortası Düzenlemelerini Yorumladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yasal Düzenlemelerin Önemi

Işıkhan, yaptığı paylaşımda, bu düzenlemenin ülkemize ve milletine hayırlı olmasını dileyerek, “Kanun Teklifi; sosyal devlet ilkesinin gereği olarak gördüğümüz, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın eşit sosyal güvenlikten faydalanması adına önemli düzenlemeler içermektedir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, süreç boyunca emeği geçen tüm Milletvekillerine de teşekkür etti.

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