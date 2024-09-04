Bakan Işıkhan'dan İş Avcılığı Modeli Açıklaması

Bakan Işıkhan, İş Avcılığı Modeli ile Gençler İçin Yeni Fırsatlar Sunuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Avcılığı Modeli sayesinde 100 binden fazla gencin istihdam edildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstihdamın, kalkınmanın, üretimin yüzyılında çalışma hayatının güçlenmeye devam ettiğini" vurguladı. Ayrıca, 2019 yılının ağustos ayından itibaren İş Avcılığı Modeli sayesinde 100 binden fazla gencin iş bulduğunu belirtti.

İstihdam ve Gelecek

İş Avcılığı Modeli'nin gençler için önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Işıkhan, bu başarıların ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.