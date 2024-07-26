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Bakan Işıkhan'dan İsrail'in TRT Ekibine Yönelik Saldırıya Sert Tepki

Bakan Işıkhan, İsrail güçlerinin TRT ekibine yaptığı saldırıyı kınadı ve dünya barışını tehdit eden bu duruma dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:19
Bakan Işıkhan'dan İsrail'in TRT Ekibine Yönelik Saldırıya Sert Tepki

İsrail'in Saldırıları Kınandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail güçlerinin Kudüs'te Türk Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ekibine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Işıkhan, İsrail'in terör eylemlerini gün geçtikçe artırarak devam ettiğini belirtti.

Uluslararası Hukuka Saygı İhlali

Bakan Işıkhan, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku, vicdanı ve ahlaki değerleri hiçe sayan saldırgan tutumunun dünya barışını tehdit ettiğini ifade etti.

Işıkhan, resmi hesaplarından yaptığı açıklamada, şu sözlere yer verdi: "İsrail'in bu barbarlığını tüm insanlığa aktarmaya çalışan, yaşanan acıları dile getiren, mazlum Filistinli kardeşlerimizin sesi olan TRT Haber ekibine yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Saldırıda yaralanan TRT Haber ekibine acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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