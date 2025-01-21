DOLAR
35,62 -0,13%
EURO
36,94 0,42%
ALTIN
3.118,36 -0,64%
BITCOIN
3.646.282,08 1,39%

Bakan Işıkhan'dan Kartalkaya Yangınına İlişkin Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kartalkaya'daki yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:57
Bakan Işıkhan'dan Kartalkaya Yangınına İlişkin Açıklama

Bakan Işıkhan'dan Yangın Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlara ise şifa diledi.

Işıkhan, "Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Zelandalılar, Trump'ın Atomun Parçalanmasıyla İlgili İfadelerine Tepki Gösterdi
2
Yapay Zeka Projesi ile 10 Ülkeden Öğrenciler Bir Araya Geldi
3
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya Otel Yangını Hakkında Bilgi Aldı
5
Trump, Kuzey Kore'yi Nükleer Güç Olarak Tanımladı
6
Karadeniz'de 128 Köy Yolu İçin Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!