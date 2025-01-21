Bakan Işıkhan'dan Kartalkaya Yangınına İlişkin Açıklama

Bakan Işıkhan'dan Yangın Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlara ise şifa diledi.

Işıkhan, "Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.