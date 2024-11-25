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Bakan Işıkhan'dan Mermer Ocağındaki Heyelan Açıklaması

Bakan Işıkhan, Marmara Adası'ndaki heyelanla ilgili müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 00:39
Bakan Işıkhan'dan Mermer Ocağındaki Heyelan Açıklaması

Bakan Işıkhan'dan Heyelan ile İlgili Önemli Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir’in Marmara Adası ilçesinde bulunan bir mermer ocağında meydana gelen heyelan ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bu trajik olayda hayatını kaybeden işçiye Allah’tan rahmet, ailesine ise sabır ve başsağlığı diledi. Ayrıca, arama-kurtarma çalışmaları devam eden diğer işçiye ulaşmanın en büyük temennileri olduğunu vurguladı.

Işıkhan, olayın ardından Bakanlığa bağlı müfettişlerin görevlendirildiğini belirterek, sürecin yakından takip edildiğini duyurdu. Bu üzücü gelişmenin ardından hemen harekete geçilmesi, yetkililerin olayın ciddiyetini artıran bir durum olarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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