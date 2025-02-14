Bakan Işıkhan'dan Mevsimlik Tarım İşçilerine Destek Açıklamaları

Mevsimlik Tarım İşçileri Toplantısında Kritik Vurgular

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da düzenlenen "Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Türkiye'nin güçlü bir ülke olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, üretime ve kalkınmaya katkı sunan herkesin yanında olduklarını ifade etti.

Milli İrade Vurgusu

Işıkhan, milli iradenin üstünde hiçbir gücün bulunmadığını belirterek, geçmişteki vesayet dönemlerinin geride kaldığını söyledi. "Aziz milletimizin iradesine parmak sallayanlar büyük bir yanılgı içerisindedir. Bu ülke, demokrasiye balans ayarı verilen günleri çok geride bırakmıştır" diyen Işıkhan, Türkiye'nin istikametinde yürüyen bir ülke olduğunu altını çizdi.

Ulusal İstihdam Stratejisi

Bakan Işıkhan, 2025-2028 yılları arasını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisini kamuoyuyla paylaştı. Stratejinin temel politikaları arasında yeşil ve dijital dönüşüm, kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi ve kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın artırılması yer almakta. Bu politikalar ile kırsal bölgelerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Kırsal İstihdam İçin Somut Adımlar

Işıkhan, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına önemli adımlar atacaklarını belirtti. "Mevsimlik tarım işçileri için sosyal güvence mekanizmaları güçlendirilecek ve kayıtlı çalışmaları teşvik edilecektir" diyen Işıkhan, kırsalda sosyal refah odaklı bir dönüşüm süreci öngördüklerini söyledi.

Bu bağlamda, mevsimlik tarım işçilerine yönelik hijyen ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin artırılması ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için eğitim programlarının genişletilmesi planlanıyor. Bakan Işıkhan, "Kırsalda ekonomik çeşitliliği artırarak göç eğilimini kontrol altına alacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'daki bir otelde düzenlenen "Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'daki bir otelde düzenlenen "Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.