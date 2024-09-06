Bakan Işıkhan'dan Midyat Festivalinde Birlik Mesajı

Bakan Işıkhan, Midyat Festivalinde Temel Değerlere Vurgu Yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirerek, çalışma hayatı hizmetlerimizi, istihdam teşvik politikalarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Festivalin Önemi ve Kültürel Zenginlik

Işıkhan, festivalin geleneksel kültürel öğeleri nesilden nesile aktarma konusunda büyük rol oynadığını vurguladı. "Mardin, geçmişten bugüne birçok inanca ve kültüre ev sahipliği yapmış, kardeşliğin ve birliğin sembolü olmuş bir şehirdir" ifadesini kullandı.

Hedefler ve İşbirliği Mesajı

Sayın Işıkhan, Mardin'in ekonomik ve kültürel kalkınmanın merkez üssü olacağına inandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, tüm imkanları bir araya toplayarak birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Ayrıca, "Midyat'tan yayılacak olan kardeşlik dalgasının tüm insanlığa ilham vermesini diliyorum" dedi.

Sanat ve Kültürün Önemi

Bakan, sanatın ruhu besleyen, kültürün ise toplumu şekillendiren önemli değerler olduğunu ifade ederek, kültürel etkinliklerin insanları bir araya getirdiğini belirtti.

Midyat'ın Tarihi ve Kültürel Zenginliği

Midyat’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri üzerinde duran Işıkhan, bu zenginliklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine de dikkat çekti. "Bize düşen bu değerleri yaşatmak ve çocuklarımıza aktarmaktır" diyerek gelecek kuşakların bu mirasa sahip çıkmasını önemle vurguladı.

Destekleyenler ve Gelen Misafirler

Festivalde ayrıca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin gibi birçok önemli isim yine bir araya geldi. Festival, ayrıca destek sağlayanlara plaket verilmesiyle devam etti.

Birçok gösteri, konser ve şiir dinletileriyle zenginleştirilen festival, kültürel çeşitliliği kutlamaya ve bir arada yaşamaya yönelik bu birlik mesajlarını yaymaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2), Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sol 2) ile Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş (sağ 3) da yer aldı.