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Bakan Işıkhan'dan Sendikalı Memurlar İçin Yeni İkramiye Müjdesi

Çalışma Bakanı Işıkhan, sendikalı memurlara 641,81 TL toplu sözleşme ikramiyesi verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 00:43
Bakan Işıkhan'dan Sendikalı Memurlar İçin Yeni İkramiye Müjdesi

Bakan Işıkhan'dan İkramiye Müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen yeni düzenlemeyle sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi alacağını duyurdu. 641,81 TL olarak belirlenen ikramiye, memurlar için önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.

Sosyal Diyalog ve Sendikal İşbirliği

Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi bağlamında sendika ve konfederasyonlar ile sürdürülen sosyal diyalog çalışmalarının önemine değindi. Bu süreçte memurlar için sağlanan toplu sözleşme ikramiyesinin önemi vurgulandı.

İptal Edilen Kazanımlar ve Yeni Kanun Teklifi

Bakan Işıkhan, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucunda ilgili ikramiyenin iptal edildiğini hatırlatarak, bu durumun kamu görevlilerinin gelirlerinde azalmaya neden olduğunu belirtti. Ancak, yapılan yeni düzenleme ile sendikalı memurların 641,81 TL'lik ikramiyeden yararlanacakları müjdesini verdi.

Işıkhan, Cumhur İttifakı milletvekillerine bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti ve memurlarımıza bu düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

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