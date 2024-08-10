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Bakan Işıkhan'dan Sivas'ta Türkiye'nin Geleceğine Dair Vurgu

Bakan Işıkhan, Sivas'ta yaptığı konuşmada Türkiye'nin iç ve dış tehditlere karşı duruşunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 19:55
Bakan Işıkhan'dan Sivas'ta Türkiye'nin Geleceğine Dair Vurgu

Bakan Işıkhan, Sivas'ta Konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas’ta gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Türkiye’nin geleceğine yönelik iç ve dış tehditler karşısındaki kararlılığını vurgulayarak, “Başta ekonomi, çalışma hayatı ve kalkınma hamlelerimiz olmak üzere hemen her alanda büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz” dedi.

İsrail'in Tarafına Dikkat Çekti

Işıkhan, ayrıca İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet dileyerek, İsrail’in son dönemdeki eylemlerini kınadı. “Cani terör devleti İsrail’in yaptığı hiçbir katliam, yanına kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Demokratik Geçmişe Atıfta Bulundu

Bakan Işıkhan, 10 Ağustos'un Türkiye'nin siyasi tarihindeki önemi nedeniyle konuşmasında, 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin iradesiyle lider tayin edildiğinin altını çizdi. “Bu 10 yıl, demokrasinin tam manasıyla tecelli ettiği bir dönemdir” diye ekledi.

Bütün Mazlumların Umudu Olmalıyız

Işıkhan, “Dünyadaki tüm mazlumların umutla baktığı Türkiye’nin, her alanda daha güçlü olması gerekiyor” diyerek, Sivas’ın tarihsel önemini vurgulayarak, “Burası yiğidin harman olduğu yerdir” sözleriyle şehirlerine olan bağlılıklarını sergiledi.

Yeni Projeler ve İstihdam Üzerine Konuşmalar

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Sivas’tan aynı milli duruşun sürmesini beklediklerini belirten Işıkhan, “Bakanlık olarak daha fazla istihdam ve nitelikli bir işgücü için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Teşkilatçılığın Önemi

Programda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de konuştu ve teşkilatçılığın önemli bir görev olduğunu belirtti. Güler, “Burada yaptığımız hiçbir emek zayi olmayacak” dedi.

Toplantıya AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz ile partililer katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yer aldı.

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