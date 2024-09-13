Bakan Işıkhan'dan Van'da Vefa Buluşması Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Van'da düzenlenen etkinlikte terörle mücadelenin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 20:51
Bakan Işıkhan'dan Van'da Vefa Buluşması Açıklamaları

Van'da Üç Kademe Vefa Buluşması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da düzenlenen "Üç Kademe Vefa Buluşması" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, bölgede terörle mücadele sürecinin, refah ve kalkınma üzerindeki etkilerini vurgulayarak, "Bölgemizi terörden arındırdıkça, kalkındığını ve geliştiğini göreceğiz" dedi.

Birlik ve Vefanın Önemi

Konuşmasında, AK Parti’nin temel değerlerinden bahseden Işıkhan, birliğin, kardeşliğin ve vefanın parti için ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Işıkhan, "23 yıllık istikrarın temeli bu değerlerden geliyor. AK Parti sadece seçim zamanı ortaya çıkan bir parti değil, milletle beraber yürüyen bir sivil toplum hareketidir" şeklinde konuştu.

Terörle Mücadele ve Gelecek Vizyonu

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iç ve dış tehditlere boyun eğmediklerini ifade ederek, "Teröre kurban edecek bir insanımız dahi yok" dedi. İleriye dönük hedeflerin, her kesimle birlikte inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hizmet ve Değer Üretme Vurgusu

Işıkhan, AK Parti'nin sorunlar yerine hizmet ve değer üretme partisi olduğunu belirterek, tüm engellere rağmen çalışacaklarına söz verdi. "Van başta olmak üzere Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirleri için elimizden gelen her türlü imkanı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Yönelik Umut

Etkinlikte söz alan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, partilerine hizmet eden arkadaşlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ayrıca, diğer milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Emre Güray da programa katıldılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen "Üç Kademe...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen "Üç Kademe Vefa Buluşması" programına katıldı. Işıkhan, burada konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen "Üç Kademe...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen "Üç Kademe Vefa Buluşması" programına katıldı. Işıkhan, burada konuşma yaptı.

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