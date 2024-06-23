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Bakan Işıkhan duyurdu! SGK'nın Elektronik Tebligat Uygulaması'nda rekor: 1 milyon tebligatı geçti

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Elektronik Tebligat Uygulaması, 1 milyon 125 bin 159 tebligatı geçerek vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uygulamanın başarısını paylaşım platformu X hesabı üzerinden duyurdu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 12:54
Bakan Işıkhan duyurdu! SGK'nın Elektronik Tebligat Uygulaması'nda rekor: 1 milyon tebligatı geçti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), elektronik tebligat uygulaması ile vatandaşlara yönelik tebligat süreçlerini dijital ortama taşıyarak önemli bir adım attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın elektronik tebligat uygulaması hakkında önemli bilgiler paylaştı.

VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ KOLAYLIK

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK Elektronik Tebligat Uygulaması sayesinde tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalanarak tebligat adreslerine kolaylıkla iletilmesinin ücretsiz olarak sağlandığını vurguladı. Bu uygulama ile vatandaşların posta veya diğer geleneksel yöntemlerle beklemelerine gerek kalmadan önemli belgelerini hızlı bir şekilde alabildiğine dikkat çekti.

Haziran ayı itibarıyla Elektronik Tebligat Uygulaması'na yapılan başvuru sayısının 2 milyon 624 bin 669'u bulduğunu açıklayan Bakan Işıkhan, vatandaşların bu uygulamaya gösterdiği ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Dijital dönüşümün önemli adımlarından biri olan bu uygulama ile birlikte vatandaşların işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebildiğini ifade etti.

1 MİLYON 125 BİN TEBLİGAT İLETİLDİ

SGK birimleri tarafından haziran ayı sonu itibarıyla elektronik ortamda vatandaşlara ücretsiz olarak iletilen tebligat sayısının 1 milyon 125 bin 159'u geçtiğini belirten Bakan Işıkhan, bu rakamın SGK'nın dijital hizmetlerine olan talebin ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini söyledi. Vatandaşların bu uygulama sayesinde zaman kazandığını ve işlemlerini daha güvenli bir şekilde tamamladığını dile getirdi.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI

Öte yandan, dijital platformlarda hizmet veren SGK gibi kuruluşların başarısını fırsat bilen bazı dolandırıcıların ortaya çıktığına dikkat çeken Bakan Işıkhan, vatandaşları güvenli alışveriş yapmaları konusunda uyardı. SGK'nın resmi web sitesi üzerinden veya güven damgalı sitelerden yapılan işlemlerin güvenli olduğunu vurguladı ve vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

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