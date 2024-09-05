Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Işıkhan Düzce'de AK Parti'nin Hizmetlerini Anlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Düzce’de yaptığı konuşmada AK Parti'nin 23 yıllık hizmetlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 21:23
Bakan Işıkhan Düzce'de AK Parti'nin Hizmetlerini Anlattı

Bakan Işıkhan, Düzce İl Başkanlığında Açıklamalarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Düzce İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında partinin 23 yıllık hizmet serüvenine dikkat çekti. "AK Parti, kökü mazide, dalları atide olan bir çınar gibi aziz milletimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyor, hamdolsun" dedi.

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Programı ve Valilik Ziyareti

Bakan Işıkhan, Cumayeri ilçesinde gerçekleştirilen "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Programı"ndaki etkinliğin ardından Düzce Valiliği'ne geçti. Valisi Selçuk Aslan, ona binanın girişindeki antik eser mozaiği hakkında bilgi verdi.

Esnaf Ziyareti ve Yerel Seçim Vurgusu

İlk olarak şeref defterini imzalayan Işıkhan, daha sonra kurum müdürleriyle toplantı yaparak, ardından Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Atatürk Bulvarı'ndaki esnafla bir araya gelen Işıkhan, onlarla sohbet etti.

AK Parti'nin Geçmişi ve Geleceği

Bakan Işıkhan, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet etmenin kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi. AK Parti'nin geçmişten aldığı ilhamla geleceğe yönelik umut verdiğini belirten Işıkhan, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye'nin siyasi tarihi açısından dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Düzce'nin Yerel Hizmetleri ve Millî Duruşu

Işıkhan, "Düzce halkı, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile zafer hanesine bir yenisini daha ekledi. Faruk Özlü ile gerçek belediyecilik anlayışıyla Düzce’ye hizmet ediliyor. Düzce, milli duruşunu her zaman koruyan bir il olarak öne çıkıyor" ifadelerine yer vererek, belediyecilikteki üstünlükleri vurguladı.

Millete Hizmetin Anlamı

Son olarak, millete hizmetin aşk ve gönül işi olduğunu belirten Işıkhan, "Aşkı olmayanın davası ve memleket sevgisi olamaz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak