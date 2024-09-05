Bakan Işıkhan Düzce'de AK Parti'nin Hizmetlerini Anlattı

Bakan Işıkhan, Düzce İl Başkanlığında Açıklamalarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Düzce İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında partinin 23 yıllık hizmet serüvenine dikkat çekti. "AK Parti, kökü mazide, dalları atide olan bir çınar gibi aziz milletimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyor, hamdolsun" dedi.

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Programı ve Valilik Ziyareti

Bakan Işıkhan, Cumayeri ilçesinde gerçekleştirilen "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Programı"ndaki etkinliğin ardından Düzce Valiliği'ne geçti. Valisi Selçuk Aslan, ona binanın girişindeki antik eser mozaiği hakkında bilgi verdi.

Esnaf Ziyareti ve Yerel Seçim Vurgusu

İlk olarak şeref defterini imzalayan Işıkhan, daha sonra kurum müdürleriyle toplantı yaparak, ardından Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Atatürk Bulvarı'ndaki esnafla bir araya gelen Işıkhan, onlarla sohbet etti.

AK Parti'nin Geçmişi ve Geleceği

Bakan Işıkhan, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet etmenin kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi. AK Parti'nin geçmişten aldığı ilhamla geleceğe yönelik umut verdiğini belirten Işıkhan, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye'nin siyasi tarihi açısından dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Düzce'nin Yerel Hizmetleri ve Millî Duruşu

Işıkhan, "Düzce halkı, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile zafer hanesine bir yenisini daha ekledi. Faruk Özlü ile gerçek belediyecilik anlayışıyla Düzce’ye hizmet ediliyor. Düzce, milli duruşunu her zaman koruyan bir il olarak öne çıkıyor" ifadelerine yer vererek, belediyecilikteki üstünlükleri vurguladı.

Millete Hizmetin Anlamı

Son olarak, millete hizmetin aşk ve gönül işi olduğunu belirten Işıkhan, "Aşkı olmayanın davası ve memleket sevgisi olamaz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı (solda) makamında ziyaret etti.