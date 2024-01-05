Bakan Işıkhan: Eğitim-sektör işbirliklerini geliştirecek adımlar atılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK'in düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı. Forumun bu yılki teması "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı" idi. Işıkhan, forumda yaptığı konuşmada, çalışma hayatının sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini paylaştı. Işıkhan, konuşmasını Çırağan Sarayı'nda öğleden sonra gerçekleşen oturumda yaptı.

Çalışma hayatının tüm paydaşlarının bir araya geldiği Ortak Paylaşım Forumu'nu düzenleyen TİSK'i öven Işıkhan, "TİSK, 60 yıldan fazla bir süredir ülkemizde işverenlerimizin ve işletmelerimizin en köklü temsilcisi olmuştur. Bu platform sayesinde çalışma barışına büyük bir katkı sağlamıştır. TİSK ailesine bu nedenle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

KADINLARIN İŞ GÜCÜ PİYASASINA KATILIMI TEŞVİK EDİLECEK

Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre politikalar geliştirdiklerini, küresel, bölgesel ve yerel şartları göz önünde bulundurarak Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir sosyo-ekonomik gelişme sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Işıkhan, daha güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi için yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:

'Her vatandaşımızın sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer aldığı, adil ve kapsayıcı bir Türkiye Yüzyılı'nın, emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olması nihai amacımızdır. Bu doğrultuda temel hedeflerimiz, kayıtlı istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek, iş gücü piyasasındaki yapısal sorunları çözüme kavuşturmak ve geleceğin işleri ve meslekleri için iş gücümüzü hazırlamak. Bu hedeflere ulaşırken, kadınlarımızın ve gençlerimizin iş gücü piyasasına güvenceli ve etkin katılımını teşvik edeceğiz.'

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YETİŞTİRİLECEK

Işıkhan, mesleki teknik eğitim mezunlarının iş gücü piyasasına katılımını artırmak için aktif iş gücü politikalarını iyileştireceklerini açıkladı. Işıkhan, şunları söyledi:

'Nitelikli ara personel ihtiyacını karşılamak üzere işbaşı eğitim ve staj programları ile okul-sektör iş birliklerini geliştireceğiz. İş gücümüzü, yeşil ve dijital dönüşüm için hazırlayacağız, bunun için meslek standartları ve yeterlilikleri dönüşüme yanıt verecek şekilde belirlemeyi sürdüreceğiz. Geleceğin mesleklerine kucak açan savunma sanayisi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda istihdam edilmek üzere nitelikli iş gücünü yetiştireceğiz.'

HEDEF İŞSİZLİK ORANINI 7,5 ORANINA GERİLEMESİ

Işıkhan, Ortak Paylaşım Forumu'nun çalışma hayatının tüm paydaşlarını bir araya getiren, Türkiye'nin çalışan ve üreten gücüne katkı sağlayan ve sosyal diyalogu güçlendiren bir platform olduğunu söyledi. Işıkhan, şöyle devam etti:

'İşçisi, işvereni, yatırımcısı, üreticisi, sivil toplum ve kamu kurumları ile bir ve bütün olmak, bizi ulusal ve küresel hedeflerimize ulaştıracak en temel motivasyon kaynağı olacaktır. Gerek insan kaynağı gerekse maddi kaynaklar bakımından hedefimiz, kendi yerli ve milli, öz kaynaklarıyla dünyada söz ve güç sahibi bir ülke konumuna yükselmektir. Küresel ve bölgesel düzeydeki jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmaların yanı sıra salgın hastalıkların, doğal afetlerin, su, gıda ve enerji krizlerinin, yeni risk ve belirsizlikleri çıkardığı bir ortamda ülkemiz, istihdamda ve iş gücüne katılımda görülen artış eğilimini sürdürmeyi başarmıştır. Bu kapsamda, 2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayıp, işsizlik oranımızın yüzde 7,5'e gerilemesini hedefliyoruz. İstihdam ve çalışma hayatında, başta özel politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine, yeterli bir gelirle, kayıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı koşullarda iş imkanlarının sunulması bizim için önemlidir.'